Exxon va racheter son concurrent Pioneer pour près de 60 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(.) NEW YORK/HOUSTON (Reuters) - Exxon Mobil a annoncé mardi le rachat de son concurrent américain Pioneer, dans le cadre d'une transaction en actions évaluée à 59,5 milliards de dollars (56,14 milliards d'euros) qui ferait d'Exxon le principal opérateur du plus grand champ pétrolifère des États-Unis et lui assurerait une décennie de production à bas coût. La transaction, évaluée à 253 dollars par action, serait la plus importante opération d'Exxon depuis l'achat de Mobil Oil en 1998, et devrait être finalisée au début de l'année 2024, ont indiqué les deux entreprises mercredi. Le titre Pioneer était en hausse de 2,4% dans les échanges avant bourse, celui d'Exxon cédant 1%. L'offre représente une premium de 9% par rapport au prix moyen de l'action Pioneer au cours des 30 jours précédant le 5 octobre, date à laquelle les informations sur l'accord ont fait surface. "Les capacités combinées de nos deux entreprises permettront une création de valeur à long terme bien supérieure à ce que chacune d'entre elles est capable de faire de manière autonome", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, dans un communiqué. Avec cet accord, quatre des plus grandes compagnies pétrolières américaines contrôleront la majeure partie du gisement du Bassin permien, situé dans l'ouest du Texas, ainsi que ses infrastructures pétrolières. Selon les analystes de RBC, Pioneer est le plus grand opérateur du Bassin Permien, avec 9% de la production brute, tandis qu'Exxon occupe la cinquième place avec 6%. "La combinaison d'ExxonMobil et de Pioneer crée une société énergétique diversifiée avec la plus grande empreinte de puits à haut rendement dans le bassin Permien", a déclaré le directeur général de Pioneer, Scott Sheffield. Le titre Exxon s'est fortement redressé depuis sa chute, début 2020, à environ 30 dollars, à la suite de l'effondrement des prix du pétrole et du gaz pour atteindre récemment son record historique de 120 dollars par action. (Reportage Sabrina Valle à Houston, Anirban Sen à New York et Shubhendu Deshmukh à Bangalore ; rédigé par Gary McWilliams ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)