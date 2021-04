Exxon renoue avec les profits, baisse du bénéfice chez Chevron

Crédit photo © Reuters

HOUSTON (Reuters) - Exxon Mobil a fait état vendredi de son premier bénéfice en cinq trimestres sur les trois premiers mois de l'année alors que son concurrent Chevron a vu son bénéfice chuter sur la période.

Chevron a fait état vendredi d'une baisse de 29% de son bénéfice trimestriel, les gains provenant des prix du pétrole et du gaz n’ayant pas permis de contrebalancer les faibles marges de raffinage, les pertes de production et les conséquences d'une vente d'actifs qui avait bénéficié aux résultats de l'année dernière.

La vague de froid historique qui a frappé le Texas en février a coûté 300 millions de dollars à la major pétrolière en raison de l'interruption d’une partie de la production et des frais de réparations, a expliqué Pierre Breber, directeur financier de Chevron.

La deuxième compagnie pétrolière américaine a dégagé un bénéfice de 1,72 milliard de dollars, soit 90 cents par action, contre 2,45 milliards de dollars, soit 1,31 dollar par action, un an plus tôt.

Les résultats de Chevron contrastent avec ceux de ses concurrents européens, qui ont publié des résultats trimestriels en hausse, et supérieurs aux attentes : le bénéfice de BP a plus que triplé au T1 pour atteindre 2,6 milliards de dollars, tandis Total a enregistré un résultat net ajusté en hausse de 69% à 3 milliards de dollars.

De son côté, Exxon Mobil a publié vendredi son premier bénéfice trimestriel depuis 2019, la hausse des prix du pétrole ayant compensé les coûts causés par la vague de froid.

Le bénéfice net s'est élevé à 2,73 milliards de dollars, soit 64 cents par action, au premier trimestre, contre une perte de 610 millions de dollars, soit 14 cents par action, un an plus tôt.

Le bénéfice de l'activité d'exploration et de production d'Exxon a bondi à 2,6 milliards de dollars au premier trimestre grâce à la hausse des prix du pétrole, contre 536 millions de dollars un an plus tôt.

(Jennifer Hiller et Arathy S Nair , version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)