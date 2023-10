Exxon en discussions avancées pour acquérir Pioneer Natural Resources, selon des sources

(Reuters) - Exxon Mobil est en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le producteur de pétrole et de gaz de schiste à environ 60 milliards de dollars (56,93 milliards d'euros), ont déclaré jeudi des sources proches du dossier. Il s'agirait de l'acquisition la plus importante d'Exxon depuis son rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. La transaction permettrait à l'énergéticien d'étendre sa présence au bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain. Pioneer, dont la valeur boursière s'élevait jeudi à 50 milliards de dollars, est le troisième producteur de pétrole du bassin permien derrière Chevron et ConocoPhillips. Ce bassin, qui s'étend entre le Texas et du Nouveau-Mexique, est convoité par l'industrie énergétique américaine en raison du coût relativement faible d'extraction de son pétrole et de son gaz. Au deuxième trimestre, Exxon a atteint une production record dans le bassin permien avec 620.000 barils de pétrole. C'est toutefois moins que les 711.000 barils de Pioneer dans la même région et sur la même période. Si les négociations aboutissent, un accord entre Exxon et Pioneer pourrait être conclu dans les prochains jours, ont déclaré les trois sources. Les porte-parole d'Exxon et de Pioneer n'ont pas souhaité commenter. Exxon est le plus grand groupe pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour à l'échelle mondiale. L'acquisition de Pioneer permettrait à Exxon de disposer de terres pétrolifères mieux établies afin d'augmenter sa production en cas de besoin, plutôt que de risquer ses liquidités dans le développement d'un terrain inconnu, une démarche "tout à fait logique", juge Bill Smead, directeur des investissements de Smead Capital Management. (Reportage David French, Anirban Sen et Sabrina Valle; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)