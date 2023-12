Explosion signalée à proximité d'un navire au large des côtes du Yémen

Explosion signalée à proximité d'un navire au large des côtes du Yémen













DUBAI, 18 décembre (Reuters) - Une autorité maritime britannique a signalé lundi une possible explosion près d'un navire à proximité du détroit de Bab al-Mandab ainsi que deux autres incidents dans la zone, située à l'extrémité sud de la mer Rouge. Le Bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d'une possible explosion à deux milles nautiques d'un navire situé à 30 milles nautiques au sud du port yéménite de Mokha. Dans des avis distincts, l'UKMTO a annoncé avoir reçu des rapports signalant un deuxième incident à 30 milles nautiques au nord-ouest de Mokha et un autre à 24 milles nautiques au sud-est du port. Aucune autre information n'a été donnée dans ces rapports. La société britannique de sécurité maritime Ambrey a également déclaré avoir reçu des informations sur une possible explosion en mer près d'un navire à 30 milles nautiques au sud de Mokha. Le norvégien Inventor Chemical Tankers a déclaré à Reuters que son chimiquier M/V Swan Atlantic avait été touché par un objet non identifié lors d'une attaque du navire en mer Rouge lundi. Aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Le mouvement rebelle yéménite Houthi, allié de l'Iran, a mené des attaques contre des navires dans la mer Rouge pour dénoncer les bombardements israéliens et l'invasion de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, à la suite de l'attaque menée par le groupe islamiste palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. Deux sociétés de fret importantes, dont MSC, la plus grande des compagnies de transport maritime au monde, ont déclaré ce week-end préférer éviter le canal de Suez en réaction aux attaques des forces houthies, qui contrôlent la plus grande partie du Yémen. La route du canal de Suez, qui mène à la mer Rouge, est une voie maritime vitale pour le commerce mondial, utilisée notamment pour transporter de l'énergie et d'autres marchandises entre l'Europe et l'Asie. Elle évite de devoir contourner l'ensemble du continent africain, ce qui réduit le temps et les coûts. Les Houthis se sont engagés à poursuivre leurs attaques jusqu'à l'arrêt de l'assaut israélien, mais ont déclaré samedi que des mesures visant à atténuer la crise humanitaire à Gaza contribueraient à "réduire l'escalade". Le groupe a également déclaré avoir entamé des pourparlers sous la médiation d'Oman au sujet de ses "opérations" en mer. Cette déclaration constitue la première indication d'une éventuelle volonté de désescalade de la part de ce groupe. Les États-Unis ont déclaré vouloir former une coalition pour protéger les navires en mer Rouge et avertir les Houthis, qui ont également tiré des drones et des missiles sur le territoire israélien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. (Reportage Tala Ramadan et Ahmed Elimam à Dubaï ; avec la contribution de Mohamed Ghobari à Aden ; Rédigé par Clauda Tanios et Alexander Cornwell ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)