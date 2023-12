Explosion près de l'ambassade d'Israël en Inde

Explosion près de l'ambassade d'Israël en Inde













Crédit photo © Reuters

NEW DELHI (Reuters) - Une explosion s'est produite mardi près de l'ambassade d'Israël en Inde, à New Delhi, et l'ensemble du personnel est sain et sauf, ont déclaré les autorités israéliennes. "Nous pouvons confirmer que vers 17h20, il y a eu une explosion à proximité de l'ambassade", a dit un porte-parole de l'ambassade, Guy Nir, à Reuters. Le ministère israélien des Affaires étrangères a dit que l'ensemble du personnel de l'ambassade était sain et sauf et que les autorités israéliennes coopéraient avec leurs homologues indiennes pour déterminer les causes de cette explosion. Israël a lancé une vaste opération militaire dans la bande de Gaza en représailles à une attaque du Hamas palestinien le 7 octobre dans le sud de son territoire. (Rédigé par Tanvi Mehta, Kanjyik Ghosh et Krishn Kaushik, version française Bertrand Boucey)