Explosion due au gaz à Paris, des immeubles incendiés !

PARIS, 21 juin (Reuters) - Une explosion due au gaz s'est produite mercredi dans le centre de Paris, provoquant des incendies dans plusieurs immeubles, a-t-on appris auprès de Édouard Civel, premier adjoint de la mairie du Ve arrondissement. "Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du Val de Grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d'intervenir", a écrit l'élu sur Twitter. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)