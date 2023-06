Explosion dans une mosquée en Afghanistan, 11 morts

Explosion dans une mosquée en Afghanistan, 11 morts













(Actualisé avec bilan) KABOUL, 8 juin (Reuters) - Onze personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées par une explosion qui s'est produite jeudi à l'intérieur d'une mosquée dans la province du Badakshan, dans le nord de l'Afghanistan, pendant les funérailles du gouverneur adjoint de la région tué il y a deux jours dans un attentat, annonce le ministère de l'Intérieur du gouvernement taliban. Le groupe Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie mardi au gouverneur adjoint de la province, Nissar Ahmad Ahmadi. (Reportage Mohammad Yunus Yawar, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)