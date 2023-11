Explosion d'une voiture sur un pont frontalier USA-Canada, deux morts

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une voiture a explosé mercredi sur le Rainbow Bridge, qui relie les Etats-Unis et le Canada au-dessus des Chutes du Niagara, poussant les autorités des deux pays à fermer les quatre points de passage frontaliers entre l'ouest de l'Etat américain de New York et la province canadienne de l'Ontario. Selon la chaîne de télévision américaine Fox News, citant des sources non-identifiées, deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule ont été tuées dans l'explosion et un contrôleur douanier a été blessé. CNN a aussi rapporté la mort de deux personnes, que Reuters n'a pu confirmer dans l'immédiat. Des sources au fait de l'incident ont déclaré à Reuters que les premiers éléments laissaient penser aux autorités américaines qu'il ne s'agissait pas d'un acte malveillant mais d'une attitude irresponsable du conducteur, qui a provoqué un accident et l'incendie de sa voiture. La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a indiqué que la division anti-terroriste du FBI était mobilisée, alors que les circonstances de l'incident demeuraient flou. Le journal Niagara Gazette, citant des sources sécuritaires, a déclaré que le véhicule avait accéléré près des postes de contrôle et traversé une clôture séparant les voies d'arrivée et les voies de sortie, où il a explosé. Les ponts reliant l'Etat de New York et le sud de la province de l'Ontario, qui font partie des plus fréquentés au monde, ont été fermés pour une durée indéterminée par mesure de sécurité, ont fait savoir les services de Kathy Hochul. Les mesures de sécurité ont été renforcés dans les aéroports et les gares de la région, ont-ils ajouté. (Reportage Ismail Shakil, Katharine Jackson, Daphne Psaledakis, Ted Hesson et Susan Heavey; version française Jean Terzian)