Explosion à Ankara, le gouvernement dénonce un "attentat terroriste"

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Une forte explosion a retenti dimanche à Ankara, la capitale de la Turquie, devant un bâtiment ministériel, a déclaré le ministre turc de l'Intérieur qui a dénoncé un "attentat terroriste". Un assaillant s'est fait exploser et un autre a été "neutralisé", c'est à dire tué, tandis que deux policiers ont été blessés lors de l'explosion qui s'est produite à 9h30 (06h30 GMT), a précisé le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. "Deux terroristes sont arrivés avec un véhicule utilitaire léger devant la porte d'entrée de la direction générale de la sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe", a-t-il déclaré. Les assaillants ont détourné le véhicule et tué son chauffeur à Kayseri, une ville située à 260 km au sud-est d'Ankara, avant de perpétrer l'attentat, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire turc. L'un des officiers blessés a été touché par des éclats d'obus, a-t-il ajouté. Le procureur général d'Ankara a ouvert une enquête portant sur l'attaque qu'il a également qualifiée de "terroriste". Les autorités n'ont pas précisé si les assaillants appartenaient à un groupe spécifique. Cet incident survient près d'un an après que six personnes ont été tuées et 81 blessées dans une explosion survenue sur une rue piétonne très fréquentée du centre d'Istanbul. La Turquie avait imputé la responsabilité de l'attaque à des séparatistes kurdes. (Reportage Burcu Karakas, Mert Ozkan et Huseyin Hayatseve ; Version française Kate Entringer)