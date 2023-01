Expéditions interrompues au départ des sites TotalEnergies pour cause de grève

PARIS, 26 janvier (Reuters) - Les expéditions de produits sont interrompues jeudi pour cause de grève contre la réforme des retraites au départ des sites de TotalEnergies , à l'exception de la raffinerie de Feyzin (Rhône), indique le groupe pétrolier.

TotalEnergies ajoute qu'il continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de stations-service et ses clients et confirme qu'il n'y a pas de manque de carburants dans ses stations et que les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)