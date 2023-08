Exor acquiert une participation de 15% dans Philips

AMSTERDAM (Reuters) - La société d'investissement néerlandaise Exor NV a acheté une participation de 15% dans le groupe Philips pour environ 2,6 milliards d'euros, ont annoncé les entreprises lundi. Philips estime que cet accord de partenariat est un signe de confiance après un vaste rappel de produits débuté en 2021 et qui a fait chuter son titre de deux tiers. "Cet investissement démontre qu’Exor soutient pleinement le leadership, la stratégie et le potentiel de création de valeur de Philips et permet à Exor de nommer un membre au conseil de surveillance de Philips", a déclaré le groupe dans un communiqué. L'action Philips prenait 4,88% à 08h17 GMT. L'investissement a été réalisé par le biais d’achat d’actions sur le marché et d'un accord avec une institution financière et n'entraînera aucune dilution du capital, ajouté Philips. Exor, qui peut désormais occuper un siège au conseil d'administration de Philips, pourrait ultérieurement augmenter sa participation jusqu'à un maximum de 20%. Exor, holding de la famille italienne Agnelli, est le principal actionnaire de sociétés telles que Ferrari, Stellantis et CNH Industrial. La société avait déclaré en avril disposer de 6,5 milliards d'euros disponibles pour l'investissement. Philips s'est remis d'un important rappel de respirateurs, son titre ayant pris 35% depuis le début de l'année, clôturant à 20,35 euros vendredi. En comparaison, l'action valait plus de 60 euros avant la campagne de rappels. Le mois dernier, Philips a afit état d'un bénéfice d'exploitation de 453 millions d'euros et a légèrement revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année. (Reportage Toby Sterling et Bart H. Meijer, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)