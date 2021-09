Exilé, l'ancien président afghan présente ses excuses à son peuple

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Ashraf Ghani, l'ancien président afghan qui a fui Kaboul pour l'étranger devant l'avancée des taliban, s'est excusé mercredi auprès de son peuple et a réfuté s'être enfui en emportant avec lui des millions de dollars.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Ashraf Ghani dit avoir quitté le pays à la demande de son équipe de sécurité selon laquelle son maintien aurait provoqué des scènes d'horreur dans la capitale afghane.

"Quitter Kaboul fut la décision la plus difficile de ma vie, mais je crois que c'était la seule solution pour faire taire les armes et préserver Kaboul et ses six millions d'habitants", a-t-il dit.

Ancien cadre de la Banque mondiale devenu président au terme d'un scrutin controversé, Ashraf Ghani a par ailleurs réfuté les accusations selon lesquelles il a quitté le pays en emportant des millions de dollars, des insinuations "tout à fait et catégoriquement fausses".

"La corruption est une plaie qui a pénalisé notre pays pendant des décennies et la combattre fut au centre de mes efforts en tant que président", a-t-il ajouté.

(James Mackenzie; version française Nicolas Delame)