Exercices militaires sino-russes pendant que Biden était au Japon

par Nobuhiro Kubo, Michael Martina et Hyonhee Shin

24 mai (Reuters) - Les armées de l'air russe et chinoise ont mené une patrouille conjointe en Extrême-Orient, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense, alors que le président des Etats-Unis Joe Biden achevait une visite en Asie marquée par des déclarations sur Taïwan qui ont profondément agacé Pékin.

Des bombardiers stratégiques russes Tu-95 et chinois Xian H-6 ont volé pendant 13 heures au-dessus des mers de Chine et du Japon, a précisé le ministère russe dans un communiqué.

Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a qualifié cet exercice conjoint de "provocation", tandis qu'un responsable américain a estimé qu'il démontrait l'étendue de la coopération militaire sino-russe.

Le Japon a envoyé des avions de chasse à la rencontre des appareils russes et chinois alors qu'ils approchaient de l'espace aérien japonais pendant que se déroulait à Tokyo une réunion du "Quad", l'alliance réunissant les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, a précisé Nobuo Kishi.

C'est la quatrième fois depuis le mois de novembre qu'un tel incident se produit, a-t-il ajouté.

La Corée du Sud a aussi fait décoller des avions de chasse pour escorter les appareils chinois et russes.

A Pékin, le ministère de la Défense a confirmé avoir mené une patrouille au-dessus de la mer du Japon, la mer de Chine orientale et le Pacifique occidental dans le cadre d'un exercice militaire annuel avec la Russie.

Selon un responsable américain, il s'agissait du premier exercice conjoint entre les deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, et Pékin a voulu ainsi démontrer son soutien à Moscou alors que Joe Biden s'est dit prêt à utiliser la force pour défendre Taïwan contre une éventuelle attaque chinoise. (Reportage de Nobuhiro Kubo et Satoshi Sugiyama à Tokyo, Michael Martina à Washington, Hyonhee Shin et Josh Smith à Seoul, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)