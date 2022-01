Exercices militaires de la Russie, peu optimiste après les discussions avec les USA

par Dmitry Antonov et Tom Balmforth

MOSCOU (Reuters) - La Russie a effectué mardi des exercices militaires avec des chars d'assaut près de la frontière avec l'Ukraine après avoir exprimé son manque d'optimisme sur l'issue des discussions engagées avec les Etats-Unis, dont Washington espèrent qu'elles permettront de lever le risque d'invasion russe de l'Ukraine.

Alors que les responsables américains ont demandé la veille à Genève à leurs homologues russes de retirer les quelque 100.000 soldats que Moscou aurait déployés près de la frontière ukrainienne, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'environ 3.000 soldats avaient entamé mardi des exercices militaires dans quatre régions du sud-ouest de la Russie.

Ces manoeuvres laissent penser que le Kremlin n'a aucunement l'intention d'alléger la pression militaire qui a poussé les Etats-Unis à ouvrir des pourparlers, lors desquels Moscou a réitéré ses demandes de garanties sécuritaires de la part de l'Occident.

S'il a noté que les discussions de lundi ont été ouvertes, directes et substantielles, le porte-parole du Kremlin a déclaré qu'il n'y avait aucun motif réel d'optimisme et que la Russie était intéressée seulement par des résultats.

"Il n'y a là aucune date butoir explicite, personne n'en fixe. Il y a simplement la position russe selon laquelle nous ne nous satisferons pas que ce processus traîne en longueur de manière infinie", a dit Dimitri Peskov.

La situation sera plus claire à l'issue des discussions auxquelles Moscou prendra part cette semaine avec l'Otan puis avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a-t-il ajouté.

La Russie, qui nie tout projet d'attaque contre l'Ukraine et dit avoir le droit de déployer comme elle l'entend des soldats sur son propre territoire, demande à l'Otan de lui garantir qu'elle ne s'élargira pas à l'Est et veut que l'Alliance retire de la région tout système d'armement offensif.

Moscou veut aussi que les Etats-Unis et leurs alliés rejettent l'hypothèse d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, ce que Washington refuse. L'Alliance transatlantique a promis en 2008 d'intégrer un jour l'Ukraine.

"VISIONS OPPOSÉES"

Les négociateurs russes et américains n'ont donné aucun signe de rapprochement de leurs positions respectives lundi à l'issue de leurs premières discussions à Genève.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a déclaré que les deux camps avaient "par certains aspects des visions opposées". "Pour nous, il est absolument obligatoire de garantir que l'Ukraine ne devienne jamais, jamais, jamais membre de l'Otan", a-t-il dit aux journalistes.

La secrétaire d'Etat adjointe américaine Wendy Sherman a pour sa part déclaré: "Nous avons été fermes (...) dans le rejet de propositions en termes de sécurité qui ne sont tout simplement pas des bases de discussion pour les Etats-Unis."

D'après les agences de presse russes RIA et Interfax, les Etats-Unis se sont engagés à répondre par écrit la semaine prochaine aux exigences de la Russie.

L'Otan dit ne pas avoir de projet d'intégration de l'Ukraine à court terme, mais elle rejette l'idée que la Russie puisse de fait s'arroger un droit de veto sur son éventuel élargissement.

Cette position de l'Alliance a été soulignée mardi par le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"La Russie n'a pas le droit de voter sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. C'est une ligne rouge que ne franchiront ni l'Ukraine ni nos partenaires", a dit Dimitro Kouleba à un organe de presse local, reprenant le terme de "ligne rouge" employé par le président russe Vladimir Poutine pour décrire la position de Moscou concernant une possible adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Au cours de deux entretiens le mois dernier, le président américain Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine qu'une agression russe de l'Ukraine amènerait les Etats-Unis à imposer des sanctions sans précédent contre la Russie. Le président russe a répondu que Washington commettrait une grave erreur qui entraînerait une rupture complète des relations.

(Reportage Dmitry Antonov et Tom Balmforth, avec Gabrielle Tétrault-Farber à Moscou et Pavel Polityuk à Kiev; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Sophie Louet)