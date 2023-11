Exercices militaires chinois près de la frontière birmane après l'incendie d'un convoi

par Casey Hall SHANGHAI, 25 novembre (Reuters) - L'armée chinoise entamera des "exercices d'entraînement au combat" dans le courant de la journée près de la frontière avec la Birmanie, a-t-elle indiqué samedi sur les réseaux sociaux, au lendemain de l'incendie d'un convoi de camions transportant des marchandises en direction de la Birmanie. L'incident, présenté par les médias d'État en Birmanie comme une attaque d'insurgés, survient dans un contexte d'insécurité en Chine, dont l'envoyé spécial a rencontré des responsables dans la capitale birmane pour des discussions en vue d'une stabilisation de la situation à leur frontière commune, après des signes récents de tensions dans les relations entre les deux pays. L'exercice vise à "tester la manoeuvrabilité rapide, l'étanchéité des frontières et les capacités de tir des troupes", a déclaré le commandement de la zone sud, l'un des cinq commandements de l'Armée populaire de libération de la Chine, sur l'application de messagerie WeChat. Un communiqué distinct, publié par les autorités de la province du Yunnan (Chine), voisin de la Birmanie, indique que les exercices se dérouleront jusqu'au 28 novembre dans les zones proches des villages de Manghai, Manling et Qingshuihe. La Birmanie a été informée de ces exercices, a déclaré le porte-parole de la junte militaire, Zaw Min Tun, ajoutant qu'ils visaient à "maintenir la stabilité et la paix" près de la frontière et qu'ils ne portaient pas atteinte à la politique de non-ingérence de la Chine dans les affaires intérieures de la Birmanie. "Le lien militaire entre la Chine et la Birmanie est solide et la collaboration entre les deux armées est amicale et progresse", a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux publics birmans. (Reportage de Casey Hall et Poppy McPherson; Rédaction de Clarence Fernandez)