Exclusif : Zeekr est proche de son IPO aux États-Unis, selon des sources

SHANGHAI (Reuters) - Zeekr, la marque de voitures électriques du constructeur automobile chinois Geely, dévoilera cette semaine des détails sur son projet d'introduction en bourse (IPO) à New York, selon deux sources au fait du dossier, afin de profiter de l'enthousiasme croissant pour les véhicules électriques (VE) malgré les relations tendues entre les États-Unis et la Chine. La marque de VE publiera son prospectus et la négociation de son titre pourrait commencer dans les semaines suivant l'annonce, ont indiqué les sources. Les deux sources ont préféré rester anonymes en évoquant des informations confidentielles. Goldman Sachs et Morgan Stanley mènent les opérations de souscription, a indiqué une source, ajoutant que la taille et le prix de l'émission seront décidés ultérieurement. Zeekr, Morgan Stanley et Goldman Sachs n'ont pas souhaité faire de commentaires. Reuters avait déjà rapporté que Zeekr avait déposé en décembre dernier une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis visant à lever plus d'un milliard de dollars. Une des sources a toutefois indiqué que le montant de l'introduction en bourse de Zeekr serait inférieur à cet objectif. Un dépôt confidentiel permet aux sociétés de garder les détails à l'abri de leurs rivaux plus longtemps et de disposer d'une plus grande flexibilité, notamment lorsque le calendrier d'une introduction en bourse n'est pas fixé. Cette introduction en bourse pourrait marquer le premier grand lancement d'une entreprise chinoise aux États-Unis depuis 2021 et le durcissement par Pékin des cotations à l'étranger. En février, Zeekr a levé 750 millions de dollars (701,72 millions d'euros) lors d'un financement valorisant la marque à 13 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels qu'Amnon Shashua, PDG de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global détenue majoritairement par Intel CorpO et le géant chinois des batteries CATL. La guerre des prix lancée par Tesla en Chine au début de l'année pèse sur la rentabilité des fabricants de véhicules électriques, qui ont redoublé d'efforts pour réduire leurs coûts et établir des partenariats afin de résister à la consolidation de la concurrence. Zeekr, qui bénéficie des installations de production et des capacités de réduction des coûts du Zhejiang Geely Holding Group, a toutefois vu sa rentabilité s'améliorer. Son directeur général Andy An a déclaré aux journalistes en août que la marque avait réalisé une marge brute à deux chiffres au premier semestre de cette année, contre une marge brute de 5% en 2022. Créée en 2021, Zeekr se place au 13e rang parmi toutes les marques de véhicules électriques en Chine, avec 79.028 unités vendues au cours des neuf premiers mois, soit plus du double par rapport à la même période en 2022. Le groupe prévoit de vendre ses quatre modèles actuellement disponibles en Chine à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, en Israël et au Kazakhstan. (Reportage Zhang Yan à Shanghai et Scott Murdoch à Sydney ; avec la contribution de Kane Wu à Hong Kong ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)