Exclusif/UE: Rencontre entre Le Maire et son homologue allemand sur les règles budgétaires, selon des sources

par Christian Kraemer BERLIN (Reuters) - Le ministre allemand des Finances Christian Lindner va rencontrer son homologue français Bruno Le Maire mardi pour tenter de conclure un accord sur les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne (UE), ont annoncé des sources au sein du ministère allemand des Finances. La France et l'Allemagne ne s'entendent toujours pas sur la manière de soutenir l'investissement lorsque le déficit budgétaire dépasse les limites fixées par l'UE, et d'autres pays s'opposent sur des questions telles que le rythme minimum de la réduction annuelle de la dette. "C'est important pour les deux ministres d'arriver à un accord avant la fin de l'année", ont déclaré les sources au sein du ministère allemand des Finances. L'objectif de la rencontre est de trouver un accord sur les nouvelles règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance, qui limite actuellement les déficits budgétaires à 3% du PIB et la dette publique à 60%, et prévoient des mesures disciplinaires pour ceux qui ne réduisent pas leurs déficits assez rapidement. De nombreux gouvernements européens dépassent déjà largement ces limites, et il existe un large consensus sur la nécessité d'actualiser les règles afin de permettre davantage d'investissements, notamment pour lutter contre le changement climatique, même si les avis divergent quant à l'ampleur de la marge de manœuvre. La réforme en cours de discussion vise à assouplir les exigences actuelles en matière d'assainissement budgétaire en proposant à chaque pays des trajectoires de réduction de la dette sur mesure, étalées sur quatre à sept ans, ainsi que des mesures d'incitation à l'investissement. Les ministres des Finances de l'UE se réunissent mercredi en visioconférence pour trouver un accord sur les nouvelles règles qui doivent être approuvées par le Parlement européen début 2024. Le pacte de stabilité et de croissance de l'UE est suspendu depuis 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, mais il devrait être rétabli en janvier 2024 dans une version actualisée. (Reportage Christian Kraemer et Maria Martinez, Version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)