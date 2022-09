EXCLUSIF : La BPC prépare une intervention en soutien au yuan

par Julie Zhu

HONG KONG, 29 septembre (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a demandé aux principales banques publiques du pays de se préparer à vendre des dollars sur les marchés offshore dans le but d'enrayer la chute du yuan, ont rapporté quatre sources proches du dossier.

Il a été dit aux banques de demander à leurs succursales hors de Chine continentale, y compris celles basées à Hong Kong, New York et Londres, de revoir leurs portefeuilles en yuan et de s'assurer que des réserves en dollars américains sont prêtes à être mobilisées, ont déclaré à Reuters trois des sources.

La vente de dollars conjuguée à l'achat de yuans pourrait offrir un soutien à la monnaie chinoise, qui a cédé plus de 11% face au billet vert depuis le début de l'année.

Le montant global des ventes de dollars envisagées pour défendre la monnaie est assez important, a déclaré l'une des sources.

Selon certaines sources, le plan d'intervention prévoit d'utiliser principalement les réserves en dollars des banques publiques, le montant total des ventes restant à être déterminé.

La Banque populaire de Chine n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le yuan a accentué sa progression face au dollar après cette information, montant jusqu'à 7,1279 avant de revenir autour de 7,1350, alors qu'il était tombé à 7,2144 en début de séance.

Bien que la dépréciation du yuan ait été progressive et soit cohérente avec la progression du dollar face aux grandes devises, sa baisse sous le seuil des sept yuans pour un dollar suscite des interrogations sur le sentiment général des investisseurs et les sorties de capitaux. (Reportage Julie Zhu à Hong Kong, bureaux de Shanghai et Pékin, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)