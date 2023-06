EXCLUSIF : Credit Suisse met en vente ses activités de courtage en Chine

par Selena Li et Engen Tham HONG KONG/SHANGHAI, 9 juin (Reuters) - Credit Suisse et l'un de ses partenaires cherchent des acheteurs pour leurs activités de courtage en valeurs mobilières en Chine en raison du rachat du groupe helvète par son rival UBS, ont déclaré deux source au fait du dossier. Citigroup avait un temps manifesté son intérêt pour acquérir Credit Suisse Securities China (CSS), ont-elles ajouté. Citi, dont la directrice générale Jane Fraser était en Chine cette semaine, est en train de mettre en place une société de courtage en valeurs mobilières en Chine. Le groupe espérait accélérer son développement par le biais d'une acquisition, mais a décidé de s'en tenir à son plan initial et de se concentrer sur une croissance interne, a déclaré l'une des sources. UBS possède déjà une société de courtage en valeurs mobilières en Chine, dont elle détient la majorité des parts. Selon la réglementation chinoise en matière de valeurs mobilières, une même entité ne peut détenir deux licences de courtage à participation majoritaire. Credit Suisse possède 51% de CSS et a conclu un accord pour racheter son partenaire Founder Securities l'année dernière. Cette transaction doit encore recevoir l'approbation des autorités chinoises. UBS et un porte-parole de Credit Suisse et CSS se sont refusés à tout commentaire. Citi n'a pas souhaité faire de commentaire. Ni Founder Securities ni la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Selena Li à Hong Kong et Engen Tham à Shanghaï; version française Camille Raynaud)