Eviden obtient un contrat pour une station de surveillance de satellites en Grèce

25 janvier (Reuters) - Atos SE: * EVIDEN ANNONCE SA COLLABORATION AVEC L'EETT (HELLENIC TELECOMMUNICATIONS AND POST COMMISSION), L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION (ANR) * L'EETT A SÉLECTIONNÉ, DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LES RESSOURCES NATIONALES, LA SOLUTION DE POINTE SKYMON D'EVIDEN * POUR LA MISE EN PLACE D'UNE STATION PIONNIÈRE DE SURVEILLANCE DES SATELLITES, BAPTISÉE "EOS/?OS" * LE PRIX DU CONTRAT S'ÉLÈVE À 5 667 098,15 EUROS, TVA COMPRISE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)