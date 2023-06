Evguéni Prigojine se trouve en Biélorussie - Loukachenko

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine se trouve bien en Biélorussie, a confirmé le président Alexandre Loukachenko, cité mardi par l'agence de presse officielle Belta. Evguéni Prigojine devait se rendre en Biélorussie dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la rébellion menée vendredi et samedi par son groupe paramilitaire contre l'état-major de l'armée russe. Alexandre Loukachenko a également déclaré que son ministre de la Défense, Viktor Khrennikov, n'était pas hostile à la présence d'une unité Wagner au sein de l'armée biélorusse et il a fait savoir qu'il lui avait enjoint de négocier sur cette question avec Evguéni Prigojine. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)