Evan Fournier et les New-York Knicks s’imposent à Washington

par Adrien Verger (iDalgo)

Les matchs NBA de pré-saison se poursuivaient dans la nuit de samedi à dimanche. 3 rencontres ont eu lieu dont Washington Wizards - New-York Knicks. Evan Fournier et son équipe se sont imposés 117-99 et enchaînent une deuxième victoire en deux matchs. Le Français a été précieux avec ses 14 points en 25 minutes. Les Boston Celtics ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour venir à bout 113-111 des Toronto Raptors. Après 12 premières minutes largement en leur faveur (31-16), les Celtics avaient pris l’eau dans le second quart-temps, encaissant 43 points. Ils se sont ensuite bien repris. Enfin, les Atlanta Hawks ont dominé les Memphis Grizzlies 91-87 et renouent avec la victoire après 2 défaites d'affilée.