Eutelsat réduit ses perspectives en raison du retard pris par les activités de OneWeb

29 janvier (Reuters) - Eutelsat a annoncé lundi une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023-24, les activités LEO de OneWeb, avec lequel la société de satellite a finalisé son rapprochement en septembre, ayant pris du retard. La société vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 1,25 milliard d'euros et 1,30 milliard d'euros, contre une fourchette précédente de 1,35 milliard d'euros et 1,42 milliard d'euros. "Les résultats enregistrés par les activités LEO de OneWeb montrent un certain retard par rapport au calendrier initial", indique le groupe dans un communiqué, ajoutant que cette situation s'explique par "des retards dans le déploiement des infrastructures au sol" et "une répartition du chiffre d'affaires plus marquée que prévu en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs". Eutelsat prévoit désormais un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 650 millions d'euros et 680 millions d'euros, en deça de la fourchette de 725 millions d'euros à 825 millions d'euros prévue précédemment. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Gaëlle Sheenan, édité par Blandine Hénault)