Eutelsat recule à nouveau en Bourse après l'accord avec OneWeb

par Sudip Kar-Gupta et Silvia Aloisi

PARIS (Reuters) - Eutelsat a annoncé mardi suspendre pour deux ans le versement de dividende afin d'investir pour développer la flotte de satellites de son concurrent britannique OneWeb dans le cadre du projet de rapprochement des deux groupes.

Ce projet de rapprochement doit permettre de renforcer Eutelsat et OneWeb dans la course engagée pour le développement de constellations de satellites face à des concurrents tels que Starlink, qui dépend de SpaceX, propriété d'Elon Musk, et Kuiper d'Amazon.

Selon le protocole d'accord signé entre les deux groupes, la transaction valorise OneWeb à 3,4 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros) et prévoit que les actionnaires du groupe britannique recevront des actions Eutelsat nouvellement émises.

L'accord prévoit que les actionnaires d'Eutelsat et d'OneWeb détiendront chacun 50% du capital de l'entité combinée.

Il est également prévu que les deux entreprises conserveront leur siège social respectif en Grande-Bretagne et en France.

Eutelsat précise que le groupe restera coté sur Euronext Paris et qu'il demandera à être admis sur le segment standard du London Stock Exchange.

En Bourse, le titre Eutelsat enregistre sa deuxième séance consécutive de baisse. A 12h22, l'action abandonne près de 10%, après un plongeon de près de 18% lundi après la confirmation par Eutelsat de discussions sur une fusion avec OneWeb.

Lors d'une conférence téléphonique avec la presse, la directrice générale d'Eutelsat, Eva Berneke, a déclaré que la chute du titre lundi était la conséquence d'un manque de communication "qui a créé beaucoup d'incertitude sur le marché."

L'accord Eutelsat-OneWeb, salué par le gouvernement britannique, devrait générer plus de 1,5 milliard d'euros en synergies de chiffre d'affaires, de dépenses d'investissement et de coûts.

(Reportage Sudip Kar-Gupta et Silvia Aloisi, version française Matthieu Protard, édité par Sophie Louet)