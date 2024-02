Eutelsat : Le CA en baisse de 0,2% au S1 avec les retards dans le déploiement du réseau terrestre

Eutelsat : Le CA en baisse de 0,2% au S1 avec les retards dans le déploiement du réseau terrestre













16 février (Reuters) - Eutelsat a fait état vendredi une baisse de 0,2% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, plombé par des retards dans le déploiement de son réseau terrestre. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 572,6 millions d'euros pour la période allant de juillet à décembre, contre 573,8 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'établit à 365,6 millions d'euros sur la même période. (Reportage Dagmarah Mackos, version française Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)