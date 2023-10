Eutelsat : le CA du T1 s'élève à 273 millions d'euros

26 octobre (Reuters) - Eutelsat Communications SA : * CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023-24 * POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE LA CONNECTIVITÉ MOBILE, SOUTENUE PAR UNE FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE * FUSION ENTRE EUTELSAT ET ONEWEB DÉSORMAIS EFFECTIVE, ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS D'EUTELSAT GROUP, LESQUELS SE SUBSTITUENT AUX OBJECTIFS FINANCIERS EN STANDALONE D'EUTELSAT * CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 273 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 2,4 % SUR UN AN SUR UNE BASE COMPARABLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)