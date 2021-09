Eutelsat : L'offre rejetée de Drahi était de 12,10 euros par action

PARIS (Reuters) - Eutelsat a indiqué jeudi dans un communiqué que l'offre de rachat de Patrick Drahi, qu'il a dit la veille avoir rejetée, évaluait l'opérateur de satellites à 12,10 euros par action, tout dividende attaché.

En Bourse, le titre Eutelsat flambait de 16,28% à 12,035 euros à 10h15.

Eutelsat a dit mercredi avoir reçu "une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société" et avoir décidé de la rejeter.

Auparavant, des sources à Reuters avaient indiqué que Patrick Drahi avait déposé une première offre, jugée insuffisante, mais que les discussions restaient actives.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)