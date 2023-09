Eutelsat finalise son rapprochement avec OneWeb

Eutelsat finalise son rapprochement avec OneWeb













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La société de satellites Eutelsat a annoncé jeudi avoir finalisé son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse, créant ainsi une nouvelle entité baptisée Eutelsat Group. Le nouveau groupe conservera son siège à Paris et restera coté sur Euronext Paris. Une demande d'admission à la Bourse de Londres va être déposée, précise Eutelsat dans un communiqué. OneWeb sera une filiale opérant commercialement sous le nom d'Eutelsat OneWeb avec un centre opérationnel à Londres. Le nouveau groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2027. D'ici cette date, il s'attend à une croissance de son EBITDA ajusté à deux chiffres et supérieure à la progression des ventes. Le titre Eutelsat gagnait 2,5% à la Bourse de Paris à 10h GMT, après l'annonce de la finalisation du rapprochement. Le projet de rapprochement avait été annoncé au mois de juillet dernier avec pour objectif de regrouper la flotte de satellites géostationnaires d'Eutelsat avec la constellation en orbite basse de OneWeb pour offrir des services Internet rapides. La transaction valorisait OneWeb à environ 3,5 milliards d'euros. "Nouvellement créé, Eutelsat Group occupe une position stratégique qui en fait un leader mondial dans le domaine des télécommunications spatiales", a indiqué Eutelsat. Le rapprochement permettra de s'ouvrir à de nouveaux marchés dont les réseaux d'entreprises et les services au gouvernement, ajoute le groupe. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)