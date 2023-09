Eutelsat finalise son rapprochement avec OneWeb

28 septembre (Reuters) - La société de satellites Eutelsat a annoncé jeudi avoir finalisé son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse, créant ainsi une nouvelle entité baptisée Eutelsat Group. Le nouveau groupe conservera son siège à Paris et vise un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2027. OneWeb continuera d'opérer en tant que filiale du groupe sous le nom d'Eutelsat OneWeb, et la nouvelle société a déposé une demande d'admission à la Bourse de Londres, précise Eutelsat dans un communiqué. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)