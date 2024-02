Eutelsat confirme la fin des opérations sur le satellite Eutelsat 113 West A

Eutelsat confirme la fin des opérations sur le satellite Eutelsat 113 West A













2 février (Reuters) - Eutelsat Communications SA : * EUTELSAT GROUP CONFIRME LA FIN DES OPÉRATIONS SUR LE SATELLITE EUTELSAT 113 WEST A * CONFIRME AVOIR MIS FIN AUX OPÉRATIONS SUR SON SATELLITE EUTELSAT 113 WEST A, À LA SUITE D'UNE ANOMALIE SURVENUE LE 31 JANVIER * DES OPÉRATIONS SONT EN COURS AFIN DE MINIMISER LES PERTURBATIONS POUR LES CLIENTS CONCERNÉS, NOTAMMENT UN TRANSFERT ACCÉLÉRÉ VERS DES CAPACITÉS ALTERNATIVES SUR NOS SATELLITES SITUÉS AUX POSITIONS 115o ET 117o OUEST * L'IMPACT MÉCANIQUE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INDISPONIBILITÉ DU SATELLITE EST D'ENVIRON 3 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE 24 ET DE 5 À 6 MILLIONS D'EUROS PAR AN POUR L'EXERCICE 25-28, AVANT MESURES D'ATTÉNUATION * CELA NE MODIFIE PAS NOS OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)