Eutelsat confirme avoir rejeté une approche de Patrick Drahi

PARIS (Reuters) - Eutelsat a confirmé mercredi une information de Reuters selon laquelle il a rejeté une approche de Patrick Drahi en vue de son rachat.

"Eutelsat Communications confirme avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société", déclare l'opérateur français de satellites dans un communiqué.

"Les organes de gouvernance compétents d'Eutelsat Communications ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition", ajoute-t-il.

