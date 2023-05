Eutelsat annonce un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux prévisions

(Reuters) - Eutelsat a annoncé jeudi un chiffre d'affaires conforme aux attentes au troisième trimestre de son exercice décalé, avec une croissance soutenue dans le haut débit fixe et la connectivité mobile. Le chiffre d'affaires de l'unité haut débit fixe a augmenté de 7,3% à 18,5 millions d'euros, tandis que la division mobilité a enregistré une croissance de 23% à 26,9 millions d'euros par rapport à l'année précédente. L'opérateur de satellites a déclaré s'attendre à ce que la dynamique positive de l'unité mobilité "se traduise par une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'année", bien qu'à un rythme plus lent que sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le groupe français a déclaré en février qu'il prévoyait de se concentrer sur des domaines tels que la connectivité mobile, grâce à sa fusion avec le britannique OneWeb. Eutelsat a déclaré que l'opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre. La fusion avec OneWeb, annoncée en juillet dernier, vise à porter le chiffre d'affaires annuel à 2 milliards d'euros d'ici 2027 et à combiner la flotte de satellites géostationnaires d'Eutelsat avec la constellation en orbite basse de OneWeb pour offrir des services d'internet rapide par satellite. Eutelsat a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 5,2% à 272 millions d'euros, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes de 271 millions selon un consensus fourni par la société. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 et à plus long terme, notamment un flux de trésorerie disponible discrétionnaire ajusté annuel de 420 millions d'euros. Il prévoit une accélération de son chiffre d'affaires au second semestre 2023, notamment dans les applications de mobilité, avec l'entrée en service de nouveaux actifs en orbite, ce qui devrait favoriser le retour à la croissance au cours de l'exercice 2023/24.ofrbs (Reportage Lina Golovnya à Gdansk ; version française Nathan Vifflin)