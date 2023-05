Eurozone : La croissance de l'activité montre des signes d'essoufflement

Eurozone : La croissance de l'activité montre des signes d'essoufflement













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La croissance de l'activité des entreprises de la zone euro a ralenti un peu plus que prévu en mai alors que le secteur des services a légèrement perdu de son dynamisme et que la contraction dans l'industrie s'est aggravée. Selon une estimation préliminaire publiée mardi, l'indice PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, est tombé ce mois-ci à 53,3 contre 54,1 en avril. Il ressort sous les prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur 53,5. "Les données PMI suggèrent une expansion du PIB de la zone euro, portée par les bonnes performances du secteur des services. La faiblesse du secteur manufacturier, en Allemagne notamment, entrave toutefois fortement la croissance économique de la région", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. Avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, l'indice des nouvelles commandes a reculé de 52,5 à 50,4. Le PMI pour le seul secteur des services est tombé à 55,9 en mai contre 56,2 en avril et 55,6 attendu. Malgré un ralentissement de la croissance des nouvelles affaires, les entreprises de services ont augmenté leurs effectifs à un rythme soutenu. L'indice de l'emploi est de 55,0. L'indice PMI du secteur manufacturier a reculé ce mois-ci à 44,6, son plus bas niveau depuis mai 2020, après 45,8 en avril et une prévision à 46,0. Un indice mesurant la production manufacturière est passé de 46,3 à 48,5, un plus bas de six mois. Le rétablissement des chaînes d'approvisionnement et la baisse des coûts énergétiques ont permis une nouvelle baisse des prix payés. (Jonathan Cable, Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)