EuroVolley : Les Bleus qualifiés

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les volleyeurs français reçus 5/5 dans cet Euro 2021. Les hommes de Bernardinho ont empoché leur 5e succès en 5 rencontres avec la victoire 3 sets à 0 face à l'Estonie, l'un des pays hôtes. Dans la première manche, les Bleus ont creusé l'écart en milieu de manche (16 - 9) avant de gérer jusqu'à la fin du set pour s'imposer au final (25 - 18).

Bis répétita pour l'équipe de France dans la seconde manche, où la différence s'est fait en début de set (11 - 5) avant de maintenir ce break et de l'aggraver en fin de set (25 - 17).

La dernière manche a été plus compliquée, les Estoniens devaient obligatoirement gagner ce soir pour espérer se qualifier, donc ces derniers n'ont rien lâché. Les locaux ont même mené 7 - 5 puis 10 - 9. Mais les Bleus sont restés sérieux jusqu'au bout et ont creusé l'écart en fin de set pour s'adjuger la manche et le match (25 - 19).

Rendez-vous lundi pour le 1/8 de finale.