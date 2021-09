EuroVolley : La Russie et l'Italie assurent

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de surprise aujourd'hui à l'Euro masculin de Volley. Les Russes s'imposent 3 manches à 0 face à la Macédoine du Nord. Les vice-champions olympiques s'imposent facilement 25-15/25-13/25-18. Les médaillés d'argent de Tokyo sont deuxième de leur groupe.

L'Italie s'est également défait de la Slovénie 3 sets à 0. Les sextuples champions d'Europe ont bataillé durant la première manche (27 - 25) avant de contrôler dans les deux suivantes (25 - 20 et 25 - 23).

La Pologne, également n'a pas fait de détails face à l'Ukraine avec un succès 3 sets à 0. Les champions d'Europe 2009 ont été tout en contrôle pendant le match (25-15/25-20/25-21) face à une équipe adverse dépassée.

Dans les autres matchs de la soirée, les Croates et les Biélorusses ont disposé respectivement de la Slovaquie (3 - 1) et du Monténégro (3 - 0). Et enfin, le Portugal a battu la Grèce 3 sets à 1 et la Finlande s'est défait des Turcs (3 - 2).