EuroVolley : La Pologne maîtrise la Grèce

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

La troisième journée de la phase préliminaire de l'EuroVolley masculin se poursuivait aujourd'hui. La Pologne s'est imposée sans briller face à la Grèce (3-1) à la Tauron Arena de Gdansk. Après deux sets bien négociés, les Aigles Blancs ont perdu leur concentration et ont lâché une manche en route avant de conclure in extremis au quatrième acte. Les Polonais sont toujours invaincus et premiers de la poule A. Dans la poule B, l'Italie a dominé le Monténégro (3-0), tandis que la République Tchèque s'est inclinée au tie-break contre la Bulgarie (2-3) malgré une balle de match dans le quatrième set. La Turquie reste leader du groupe C après avoir étrillé la Macédoine du Nord (3-0). Enfin, l'Allemagne a imité la France dans la poule D en signant un deuxième succès consécutif face à l'Estonie (3-1). Les autres résultats de la soirée : Russie 3-1 Finlande ; Ukraine 3-2 Portugal.