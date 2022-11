Europol démantèle un 'super-cartel' de la cocaïne, 49 arrestations

AMSTERDAM (Reuters) - Europol, l'Office européen de police, a annoncé lundi le démantèlement d'un "super-cartel" dirigé des Émirats arabes unis (EAU), qui contrôlait "environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe."

Lors de cette opération d'envergure qui a mobilisé les services de police en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Emirats arabes unis, avec l'appui de l'agence anti-drogue américaine, 49 personnes ont été arrêtées entre le 8 et le 19 novembre et plus de trente tonnes de drogue ont été saisies, précise Europol dans un communiqué.

"L'ampleur de l'importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive", ajoute-t-elle.

L'opération, baptisée "Desert Light" ("Lumière du désert"), avait été lancée il y a deux ans.

(Reportage Charlotte Van Campenhout, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)