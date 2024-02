Europol démantèle un réseau de "passeurs" de migrants, 19 arrestations

LA HAYE, (Reuters) - Europol a déclaré jeudi avoir démantelé l'un des plus importants réseaux de "passeurs" de migrants opérant dans La Manche, indiquant avoir arrêté 19 personnes en Allemagne, dont le principal chef du réseau, dans le cadre d'une opération d'ampleur menée avec les polices allemande, française et belge. L'agence européenne luttant contre le crime organisé, basée à La Haye, a fait savoir que l'"enquête s'est focalisée sur un réseau irako-kurde suspecté de transporter des migrants clandestins issus Moyen-Orient et d'Afrique orientale vers la Grande-Bretagne depuis la France, en utilisant des canots pneumatiques de piètre qualité". D'après l'enquête, lancée fin 2022, les suspects planifiaient les achats, le stockage et le transport des canots pneumatiques, pour la plupart produits en Chine, afin de les utiliser par la suite pour transporter des migrants depuis des plages situées près de Calais, dans le nord de la France, vers les côtes britanniques. Europol a déclaré que ce réseau transportait en moyenne une cinquantaine de migrants dans des bateaux conçus pour dix passagers au maximum, facturant aux migrants entre 1.000 et 3.000 euros chacun. Des perquisitions ont été menées dans 28 sites en Allemagne, où ont été saisis 24 canots pneumatiques, une grande quantité d'équipements nautiques, 60 appareils électroniques, des armes et plusieurs milliers d'euros en espèces. (Reportage Piotr Lipinski; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)