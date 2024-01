Européennes : Les Républicains désignent François-Xavier Bellamy tête de liste

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - François-Xavier Bellamy a été désigné tête de liste des Républicains (LR) pour les élections européennes prévues le 9 juin, a annoncé lundi le parti politique sur son compte X, anciennement Twitter. "Le Président des Républicains, Eric Ciotti, vient de l'annoncer : François-Xavier Bellamy conduira la liste des Républicains aux élections européennes ! La droite est de retour ! Rendez-vous le dimanche 9 juin prochain !", a annoncé LR sur son compte X. Dans une interview publiée sur le site du Figaro dans la foulée de l'annonce des Républicains, François-Xavier Bellamy a déclaré vouloir "reconstruire une Europe qui donne à nos démocraties les moyens de maîtriser leur destin" lors d'un vote qui a "aussi pour enjeu la reconstruction de notre vie démocratique en France. Le député européen espère aussi grâce à ce scrutin peser sur le plan national entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, accusés de "réduire la vie démocratique à un choix qui n'en est pas un". "Je le dis aux électeurs de droite: c'est le moment de prouver qu'il y a encore une place pour les priorités auxquelles vous tenez, pour la clarté des idées et le sérieux dans l'action", a déclaré le vice-président des Républicains. Alors que deux figures issues des Républicains, Rachida Dati à la Culture et Catherine Vautrin à la Santé et au Travail, ont rejoint le nouveau gouvernement Attal, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national (RN) aux européennes, a appelé lundi les sympathisants LR "qui ne souhaitent plus se ranger derrière Emmanuel Macron "à rejoindre le RN. (Reportage par Zhifan Liu)