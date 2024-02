Européennes : La majorité lancera sa campagne électorale le 9 mars à Lille

Européennes : La majorité lancera sa campagne électorale le 9 mars à Lille













PARIS, 21 février (Reuters) - La majorité lancera le 9 mars à Lille (Nord) sa campagne électorale en vue des élections européennes, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement. "Il y a aura le lancement de la campagne européenne pour la majorité présidentielle le 9 mars, à Lille", a dit Prisca Thévenot lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Renaissance n'a toujours pas désigné de tête de liste pour ce scrutin qui sera organisé le 9 juin prochain. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Nicolas Delame)