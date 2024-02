Européennes 2024: Macron va choisir Valérie Hayer comme tête de liste-La Tribune

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a arrêté son choix pour les élections européennes et devrait désigner dans les jours à venir l'eurodéputée Valérie Hayer comme tête de liste du camp présidentiel, écrit La Tribune Dimanche dans un article publié samedi, sans citer de source. À 37 ans, la députée européenne Renaissance est devenue en janvier présidente du groupe Renew au Parlement européen en remplacement de Stéphane Séjourné, qui a lui été nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. D'après La Tribune Dimanche, Emmanuel Macron a informé mardi dernier de son choix le président du MoDem, François Bayrou, et devrait formellement l'annoncer à Édouard Philippe, à la tête du parti Horizons, la semaine prochaine. Peu connue du grand public, Valérie Hayer est fille d'agriculteurs de Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne), un fait qui, selon La Tribune, aurait joué en sa faveur alors que la colère agricole alimente le discours anti-européen. A lire aussi... Le camp présidentiel, qui s'est choisi comme slogan "Besoin d'Europe", lancera le 9 mars à Lille (Nord) sa campagne en vue des élections européennes. (Rédigé par Kate Entringer)