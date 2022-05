Europe/PMI : La croissance s'accélère, la levée de restrictions soutient les services

PARIS, 4 mai (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur des services en Europe, publiés mercredi :

* ZONE EURO - L'ACTIVITÉ S'AMÉLIORE GRÂCE AUX SERVICES

LONDRES - L'activité du secteur privé dans la zone euro a progressé en avril, l'amélioration constatée dans les services avec l'assouplissement des restrictions sanitaires ayant compensé la quasi-stagnation de la croissance dans l'industrie, montrent les résultats définitifs des enquêtes de S&P Global.

Le PMI composite, considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique globale, est monté à 55,8 en avril contre 54,9 en mars.

"L'économie de la zone euro a fait preuve d'une résilience inattendue face à l'impact de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, grâce notamment à la poursuite du rebond de l'activité dans le secteur des services, favorisé par un nouvel allègement des restrictions sanitaires", a déclaré Chris Williamson, économiste de S&P Global

L'indice PMI des services a atteint son plus haut niveau depuis août à 57,7 après 55,5 en mars, qui marquait un creux de 15 mois.

L'enquête montre aussi que les professionnels sont toujours confrontés à la flambée des prix et ont répercuté une partie de l'inflation sur les consommateurs, de sorte que l'indice composite des prix à la production a augmenté de 65,7 à 68,5, son plus haut niveau depuis la création de cette mesure fin 2002.

* ALLEMAGNE - L'AMÉLIORATION SANITAIRE SOUTIENT LES SERVICES

BERLIN - L'activité des entreprises du secteur allemand des services a progressé en avril, soutenue par une demande solide après la levée des restrictions liées au COVID-19.

L'indice d'activité PMI définitif dans le secteur a augmenté à 57,6 le mois dernier, son plus haut niveau depuis août, contre 56,1 en mars et 57,9 en première estimation.

"Le secteur des services donne un coup de fouet bien nécessaire à l'économie allemande au moment où l'industrie manufacturière commence à faiblir sous la pression de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du ralentissement de la demande de biens", a déclaré Phil Smith chez S&P Global.

L'indice PMI composite, qui regroupe l'activité manufacturière et celle des services, a reculé à 54,3 après 55,1 en mars. La première estimation était de 54,5.

* FRANCE - LA CROISSANCE DES SERVICES AU PLUS HAUT EN 4 ANS

PARIS - L'activité du secteur français des services a continué de profiter en avril de l'assouplissement des restrictions sanitaires bien que l'inflation reste une préoccupation pour les professionnels, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI.

L'indice du secteur a augmenté à 58,9 en avril, au plus haut depuis janvier 2018, après 57,4 en mars et contre 58,8 en estimation "flash".

L'indice PMI composite, qui combine les résultats de l'enquête des services avec ceux de l'industrie manufacturière, ressort ainsi à 57,6 après 56,3 le mois précédent.

"L'activité économique continue de bénéficier de la levée progressive des mesures sanitaires", a déclaré Joe Hayes, économiste senior de S&P Global.

Mais les tensions inflationnistes "pèsent fortement sur les perspectives du secteur. Les prix facturés ont en effet enregistré une hausse record en avril et certains se disent préoccupés par l'impact de l'inflation sur leurs niveaux d'activité", a-t-il ajouté.

* ITALIE - LA CROISSANCE DANS LES SERVICES AU PLUS HAUT EN 5 MOIS

ROME - L'activité de services en Italie a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête réalisée par S&P Global qui renforcent ainsi les espoirs de croissance économique au deuxième trimestre, dans un contexte de demande intérieure et extérieure plus forte.

L'indice des services a augmenté à 55,7 contre 52,1 en mars alors que le consensus Reuters le donnait à 54,5.

Le sous-indice des nouvelles commandes dans le secteur a également progressé, ressortant à 56,0 après 52,6.

L'indice PMI composite s'est établi à 54,5, le niveau le plus élevé depuis décembre, contre 52,1 en mars.

* ESPAGNE - LA CROISSANCE DANS LES SERVICES A ACCÉLÉRÉ

MADRID - La croissance du secteur des services en Espagne est remontée en avril à son plus haut niveau depuis le mois de novembre, soutenue par l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19, bien que la hausse des prix, en particulier ceux de l'énergie, continue de plomber les perspectives économiques.

L'indice PMI S&P Global du secteur est passé de 53,4 en mars à 57,1 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait à 55,9. (Bureaux de Reuters, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)