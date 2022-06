Europe/PMI : La croissance ralentit nettement en Allemagne

23 juin (Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat en Europe :

* ALLEMAGNE - LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE S'ESSOUFFLE

BERLIN - La dynamique de croissance de l'économie allemande s'est nettement essoufflée en juin, la baisse des exportations s'ajoutant aux incertitudes économiques et à l'impact de l'inflation, montrent les résultats préliminaires de l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI "flash" des services a reculé à 52,4 après 55,0 en mai alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient un repli bien plus limité, à 54,5.

Son équivalent pour le secteur manufacturier est revenu à 52,0 après 54,8; le consensus le donnait à 54,0.

Le PMI composite, qui combine services et industrie, soit plus des deux tiers de l'activité économique en Allemagne, ressort ainsi à 51,3 contre 53,7 en mai et 53,1 attendu.

Pour Phil Smith, directeur associé de S&P Global, ces chiffres signifient que la première économie d'Europe a perdu quasiment tout l'élan que lui avait donné l'allègement des restrictions sanitaires.

Il ajoute que "la confiance des entreprises sur l'évolution future de l'activité est désormais à son plus bas niveau depuis la première vague de la pandémie il y a deux ans".

(Reportage Paul Carrel, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)