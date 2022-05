Europe/PMI : La croissance ne s'accélère plus, les prix montent toujours

2 mai (Reuters) - Principaux résultats définitifs, publiés lundi, des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe:

ZONE EURO - LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ MARQUE LE PAS

LONDRES - La croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro a légèrement ralenti en avril en raison des difficultés d'approvisionnement et de la hausse des prix, qui pèse sur la demande, montre l'enquête de S&P Global.

L'indice S&P Global du secteur est revenu à son plus bas niveau depuis 15 mois à 55,5 après 56,5 en mars. Le chiffre définitif d'avril dépasse toutefois la première estimation, qui l'avait donné à 55,3.

Le sous-indice mesurant la production, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de la croissance économique dans son ensemble, est tombé à 50,7 après 53,1, soit au plus bas depuis juin 2020.

"La production manufacturière est pratiquement revenue au point mort dans la zone euro en avril", résume Chris Williamson, chef économiste de S&P Global.

L'indice des coûts acquittés par les entreprises a parallèlement continué de monter, à 77,3, un nouveau record, après 74,2 en mars.

* ALLEMAGNE - LES TENSIONS S'ACCROISSENT, LA DEMANDE FAIBLIT

BERLIN - L'aggravation des difficultés d'approvisionnement et le ralentissement de la demande ont pesé sur l'activité du secteur manufacturier allemand en avril et ses perspectives se dégradent avec la guerre en Ukraine et les confinements sanitaires en Chine, montre l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI manufacturier allemand a reculé à 54,6 après 56,9 en mars. Il est toutefois supérieur à l'estimation "flash" publiée en cours de mois, qui l'avait donné à 54,1.

La production du secteur a diminué pour la première fois depuis le premier confinement de 2020 et l'enquête suggère que la demande de produits manufacturés ralentit, note Phil Smith, directeur économique associé d'IHS Markit.

* FRANCE - LÉGÈRE AMÉLIORATION MAIS INQUIÉTUDE POUR LA SUITE

PARIS - La croissance du secteur manufacturier français s'est légèrement accélérée en avril mais cette tendance risque de ne pas durer en raison des tensions inflationnistes et de la guerre en Ukraine.

L'indice PMI S&P Global du secteur est remonté à 55,7 après 54,7 en mars. Ce dernier chiffre marquait un plus bas de 19 mois. Il dépasse la première estimation qui l'avait donné à 55,4 mais reste en dessous de sa moyenne historique.

Les entreprises interrogées ont fait état d'une augmentation des nouvelles commandes, leurs clients anticipant de nouvelles hausses de prix et des problèmes d'approvisionnement.

"C'est un élément préoccupant qui suggère que les anticipations d'inflation ne sont plus ancrées", a commenté Joe Hayes, économiste de S&P Global, dans un communiqué, ajoutant que la remontée de l'indice pourrait être "de courte durée" et que la demande pourrait rapidement se dégrader.

* ITALIE - LA CROISSANCE RALENTIT

ROME - La croissance du secteur manufacturier italien est tombée à son plus bas niveau depuis décembre 2020, les entreprises évoquant des problèmes d'approvisionnement, un allongement des délais de livraison et un ralentissement de la demande.

L'indice PMI S&P Global du secteur est revenu à 54,5 après 55,8 en mars.

Le sous-indice des nouvelles commandes a baissé à 52,5 contre 54,6. (Bureaux de Reuters, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)