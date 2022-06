Europe/PMI : La croissance de l'industrie en France continue de ralentir

1er juin (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés mercredi:

* FRANCE - LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ AU PLUS BAS DEPUIS SEPT MOIS

PARIS - La croissance de l'activité du secteur manufacturier français a de nouveau ralenti en mai pour tomber à son plus bas niveau depuis sept mois, en raison de l'impact de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement sur la production et les commande, montre l'enquête mensuelle de S&P Global.

L'indice PMI manufacturier est revenu à 54,6 après 55,7 en avril; ce chiffre, le plus bas enregistré depuis octobre, dépasse toutefois légèrement la première estimation publiée le mois dernier, qui le donnait à 54,5.

Son recul s'explique principalement par la dégradation des nouvelles commandes "pratiquement à l'arrêt" en mai, précise l'enquête.

Les délais de livraison ont parallèlement continué de s'allonger, précise S&P Global.