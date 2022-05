Europe/PMI : La croissance de l'activité dans les services en France au plus haut en quatre ans

PARIS, 4 mai (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur des services en Europe, publiés mercredi :

* FRANCE - LA CROISSANCE DES SERVICES AU PLUS HAUT EN 4 ANS

PARIS - L'activité du secteur français des services a continué de profiter en avril de l'assouplissement des restrictions sanitaires bien que l'inflation reste une préoccupation pour les professionnels, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI.

L'indice du secteur a augmenté à 58,9 en avril, au plus haut depuis janvier 2018, après 57,4 en mars et contre 58,8 en estimation "flash".

L'indice PMI composite, qui combine les résultats de l'enquête des services avec ceux de l'industrie manufacturière, ressort ainsi à 57,6 après 56,3 le mois précédent.

"L'activité économique continue de bénéficier de la levée progressive des mesures sanitaires", a déclaré Joe Hayes, économiste senior de S&P Global.

Mais les tensions inflationnistes "pèsent fortement sur les perspectives du secteur. Les prix facturés ont en effet enregistré une hausse record en avril et certains se disent préoccupés par l'impact de l'inflation sur leurs niveaux d'activité", a-t-il ajouté.

* ITALIE - LA CROISSANCE DANS LES SERVICES AU PLUS HAUT EN 5 MOIS

ROME - L'activité de services en Italie a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis novembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête réalisée par S&P Global qui renforcent ainsi les espoirs de croissance économique au deuxième trimestre, dans un contexte de demande intérieure et extérieure plus forte.

L'indice des services a augmenté à 55,7 contre 52,1 en mars alors que le consensus Reuters le donnait à 54,5.

Le sous-indice des nouvelles commandes dans le secteur a également progressé, ressortant à 56,0 après 52,6.

L'indice PMI composite s'est établi à 54,5, le niveau le plus élevé depuis décembre, contre 52,1 en mars.

* ESPAGNE - LA CROISSANCE DANS LES SERVICES A ACCÉLÉRÉ

MADRID - La croissance du secteur des services en Espagne est remontée en avril à son plus haut niveau depuis le mois de novembre, soutenue par l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19, bien que la hausse des prix, en particulier ceux de l'énergie, continue de plomber les perspectives économiques.

L'indice PMI S&P Global du secteur est passé de 53,4 en mars à 57,1 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait à 55,9. (Bureaux de Reuters, version française Laetitia Volga)