Europe/PMI : La crise dans l'industrie s'atténue en Grande-Bretagne

Europe/PMI : La crise dans l'industrie s'atténue en Grande-Bretagne













LONDRES, 1er mars - L'activité du secteur manufacturier en Grande-Bretagne est restée en zone de contraction en février mais une majorité des industriels s'attendent à ce que la production augmente au cours des 12 prochains mois, avec le recul des tensions inflationnistes, montre l'enquête mensuelle de S&P Global publiée mercredi. L'indice PMI sectoriel est remonté à 49,3 après 47,0 en janvier. L'estimation "flash" publiée le mois dernier le donnait à 49,2. Certains indicateurs sur les perspectives - en particulier dans le secteur des services - se sont améliorés de manière inattendue en février mais cependant les conditions restent difficiles pour les industriels. Le sous-indice des nouvelles commandes s'est contracté pour le neuvième mois, dû à la crise du coût de la vie et à la faible demande extérieure, en particulier sur les marchés clés tels que l'Europe continentale, les Etats-Unis et la Chine, précise S&P Global. Mais le déclin des nouvelles affaires à l'exportation a ralenti, grâce à la stabilisation des conditions économiques mondiales et à l'impact de la réouverture chinoise. Des signes indiquent que le pire de la poussée inflationniste est passé, l'indicateur PMI sur les prix des intrants étant tombé à son plus bas niveau depuis juillet 2020. (Suban Abdulla, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)