Europe/PMI : En Allemagne, la contraction de l'activité s'aggrave encore...

BERLIN, 23 septembre (Reuters) - La contraction de l'activité économique en Allemagne s'est accentuée en septembre dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et de baisse des nouvelles commandes, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats du secteur privé.

L'indice PMI composite, regroupant le secteur de l'industrie manufacturière et celui des services et qui représente plus des deux tiers de l'économie allemande, est tombé à 45,9 en première estimation après 46,9 en août. Le consensus des analystes interrogés par Reuters le donnait à 46,0.

C'est le troisième mois consécutif où ce chiffre est inférieur à la barre des 50 délimitant croissance et contraction de l'activité. S'il se confirme, l'indice PMI composite aura également enregistré ce mois-ci son niveau le plus bas depuis mai 2020.

Le PMI "flash" manufacturier a lui chuté à 48,3 après 49,1 en août. Le consensus était fixé à 48,3.

Celui des services a reculé à 45,4 contre 47,7 en août et un consensus à 47,2.

"L'économie allemande semble sur le point de se contracter au troisième trimestre, et au regard de l'indice PMI montrant un ralentissement aggravé en septembre et une détérioration des indicateurs avancés, les perspectives pour le quatrième trimestre ne sont pas bonnes non plus", a commenté Paul Smith, directeur économique associé de S&P Global Market Intelligence. (Reportage Paul Carrel; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)