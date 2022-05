Europe/PMI : du mieux pour l'industrie britannique, mais les prix inquiètent

LONDRES, 3 mai (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur manufacturier britannique, qui avait souffert en mars de la guerre en Ukraine, s'est accélérée en avril mais les industriels sont préoccupés par la hausse des coûts et le risque de dégradation de la demande, montrent mardi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI manufacturier est remonté à 55,8 après 55,2 en mars, son plus bas niveau depuis 13 mois. Une première estimation courant avril l'avait donné à 55,3.

Environ 55% des entreprises interrogées ont dit s'attendre à une augmentation de leur production à un horizon d'un an, soit la plus faible proportion enregistrée depuis 2020, la croissance des commandes du marché britannique étant tombée au plus bas depuis janvier 2021 et celle des commandes à l'export au plus bas depuis juillet 2020.

"La faiblesse de la demande en provenance de l'UE est liée à l'allongement des délais de livraison, aux contrôles douaniers et à l'augmentation des tarifs du fret après le Brexit", explique S&P Global, ajoutant que la hausse globale des prix a également un impact.

Plus de 60% des industriels ont relevé leurs prix en avril, une proportion record. (Reportage David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)