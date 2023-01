Europe/PMI : Croissance inattendue de l'activité dans le secteur privé en zone euro

LONDRES, 24 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé en zone euro a connu une croissance inattendue en janvier, selon les résultats "flash" de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats, alimentant les espoirs que le ralentissement économique soit moins sévère que redouté initialement.

L'indice PMI composite flash de S&P Global, perçu comme un bon indicateur de l'activité économique générale, a progressé à 50,2 en janvier après 49,3 en décembre.

C'est la première fois depuis juin que cet indice ressort au-delà du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient un PMI composite à 49,8.

Signe de l'optimisme croissant des entreprises, l'indice mesurant le niveau d'emploi a progressé à un plus haut de trois mois, à 52,5 contre 51,9 en décembre.

L'indice PMI flash dans les services ressort à un plus haut de six mois, à 50,7, après 49,8 en décembre et une prévision des économistes à 50,2.

L'indice mesurant les nouvelles commandes se redresse à 49,8 en janvier, contre 48,4 un mois plus tôt.

L'amélioration est perceptible également dans le secteur manufacturier, où le PMI flash ressort à 48,8 ce mois-ci contre 47,8 en décembre et au-delà de la prévision de 48,5 des économistes interrogés par Reuters. (Reportage Jonathan Cable, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)